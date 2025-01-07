Mardin'de evin duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Mardin'in Derik ilçesinde kamyonun evin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Mardin'in Derik ilçesinde kamyonun evin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
M.Y. (25) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Cevizpınar Mahallesi'nde, 2 katlı evin duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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