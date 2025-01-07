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        Mardin'de evin duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Derik ilçesinde kamyonun evin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:44 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:47
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        Mardin'de evin duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde kamyonun evin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        M.Y. (25) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Cevizpınar Mahallesi'nde, 2 katlı evin duvarına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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