Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ile MAÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) arasında, "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlük binasında düzenlenen programda, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ve MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yükümlülerin toplum içinde daha etkin bir şekilde rehabilite edilmelerini sağlama, tekrar suç işlemelerini ve kendilerinin ailelerinin ve toplumun suçtan zarar görmesini önleme amacıyla hazırlanan protokolü imzaladı.

Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, protokolün hayırlı olmasını diledi. Akbulut, şöyle konuştu: "Serbestlik Şube Müdürlüğümüz, yükümlüleri rehabilite ediyorlar, sonra onlara meslek kazandırmaya çalışıyorlar. Eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunuyorlar, bağımlılıkla mücadele ediyorlar, çocuk gelişimine katkıda bulunuyorlar. Denetim Serbestlik Şube Müdürlüğümüz ile üniversitemiz arasında çok kıymetli bir protokol var. Rektör hocama ve değerli üniversite idaresine teşekkür ediyorum."