AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, halkın bilinçlenmesi adına tarafsızlık ilkesinden ayrılmadan objektif bir şekilde mesleğini icra eden tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Özgür ve tarafsız bir şekilde zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan, emek harcayan tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ettiğini ifade eden Kılıç, kamuoyuna bilgi akışını sağlamak amacıyla günün her anında haber takip eden gazetecilerin çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirtti.