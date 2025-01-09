Mardin'de öğrencilere "Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Süreci" anlatıldı

Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencilerine "Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Süreci" anlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Menteş, MAÜ Rektörlük Konferans Salonunda "İnsan, Toplum ve Medeniyet" dersine katıldı.

Menteş, ders kapsamında öğrencilere "Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru İnceleme Yöntemi, Çalışma Şekli, Bireysel Başvuru ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri"ni anlattı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Menteş, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru mekanizmasının Türkiye'deki yargı reformları açısından önemine dikkat çekerek, başvuruların temel hakların korunmasında ciddi bir katkı sağladığını belirtti. Bireysel başvurunun temel amacının davaların uzun süren yargı süreçlerini hızlandırmak ve uluslararası mahkemelere giden başvuru sayısını azaltmak olduğunu ifade eden Menteş, Anayasa Mahkemesinin bu başvuruları inceleme sürecinde işleyen titiz mekanizmalardan bahsederek, raportörlerden yazı işleri müdürlerine kadar herkesin bu süreçteki emeğine işaret etti.