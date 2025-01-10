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        Mardin Valisi Akkoyun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:29
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        Mardin Valisi Akkoyun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Akkoyun, mesajında, gazetecilik mesleğinin vatandaşların haber alma ve doğru bilgilendirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

        Gazetecilerin, vatandaşların doğru bilgiye erişmesi için önemli görevler ifa ettiklerini ve kamuoyunun haber alma ihtiyacını, toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde insani değerlere duyarlılık göstererek karşıladıklarını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Bilginin yayılma hızının artması ve gelişen teknoloji ile birlikte geleneksel haberciliğin yanında internet gazeteciliği ve sosyal medya gibi yeni mecralarda da bu ilkeli, objektif ve tavizsiz duruşun muhafaza edilmesi çok önemlidir. İsrail'in Filistin ve Gazze'de gerçekleştirdiği tarihin en kanlı işgalleri karşısında, insanlığın sesi ve vicdanı olma görevini üstlenen birçok gazeteci bu uğurda hayatını kaybetmiş, yüzlerce basın çalışanı yaralanmıştır. Dünyaya hayati bir iletişim koridoru açarken İsrail'in en kanlı işgallerinde, vahşetlerinde hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle yad ediyorum. Her türlü riski göze alarak Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan dramı insanlığa duyuran, bu vahşetler karşısında insanlığın sesi ve vicdanı olma görevini üstlenen medya mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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