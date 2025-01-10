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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan "10 Ocak İdareciler Günü" mesajı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:24 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:24
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan "10 Ocak İdareciler Günü" mesajı
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Akkoyun, mesajında, milletin huzuru, refahı ve esenliği için gayretle ve fedakarlıkla çalışan, mülki idare amirlerin 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik etti.

        "İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın" düsturu ile devlet ile millet arasında bir köprü görevi üstlenerek eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, kültürden sanata her alanda projeler üreterek vatandaşlara hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Akkoyun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrında 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaşmak amacıyla idareciler olarak en önemli vazifeleri üstlenmeye ve görevimizi hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Devletimizin tüm imkanları ile birlikte, şefkat elini vatandaşlarımıza en güzel şekilde hissettirmek amacıyla ve daha müreffeh bir Mardin gayesiyle zaman mefhumu gözetmeksizin gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle vazifeleri başında şehadet mertebesine erişen idarecilerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm mülki idare amirlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Tüm meslektaşlarıma sağlık, mutluluk ve görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum.10 Ocak İdareciler Günümüz kutlu olsun."

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