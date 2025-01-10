GÜNCELLEME - Mardin'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletteki Muhammed Akman (18) ve Cihan Çelik'in (27) hayatını kaybettiği belirlendi.
Akman ve Çelik'in cenazeleri Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan, motosikletin devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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