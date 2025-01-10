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        GÜNCELLEME - Mardin'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:31 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:31
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        GÜNCELLEME - Mardin'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletteki Muhammed Akman (18) ve Cihan Çelik'in (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akman ve Çelik'in cenazeleri Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan, motosikletin devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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