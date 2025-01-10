Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada katılımcılar adına konuşan Mardin İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Topluluğu Başkanı Cebrail Acar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Bebeklerin, çocukların, kadınların, sivillerin katledildiğini, sağlık çalışanlarının, insani yardım gönüllülerinin öldürüldüğünü belirten Acar, "Tam anlamıyla soykırım yapılıyor. İnsanlık suçu işlenmeye devam ediliyor. İsrail'e arka çıkan tüm firmalar ile ürünlerine yönelik boykotun sürdürülmesi gerekmektedir. İsrail sadece Filistin'de değil çeşitli bahanelerle Lübnan'da ve Suriye'de de saldırılarına devam ediyor. Çok büyük bedellerle ve sabrederek devrimlerini gerçekleştiren Suriyeli kardeşlerimizin sevinç ve coşkularını paylaşıyoruz." dedi.

Acar, çok sayıda gazetecinin katledildiği bir yılı geride bıraktıklarını dile getirerek, İsrail'in habercileri katlederek işlediği insanlık suçunu örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.

Acar, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu vesileyle hakikatin ortaya çıkması ve doğru bilginin paylaşılması için büyük sıkıntı ve kısıtlamalara rağmen meşakkatle ve her türlü tehlikeyi göze alarak çalışan bütün gazetecilerin, medya mensuplarının gününü kutluyoruz." diye konuştu.

Gazze'de işlenen vahşete ve soykırıma karşı sessiz kalınmasını doğru bulmadıklarını anlatan Acar, "Gazze'de bütün acımasızlığıyla devam etmekte olan saldırganlığa karşı susmayacağız. Sorumluluklarımız, duyarlılıklarımız ve yapabilecek daha çok görevimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.