Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL

        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

        Burada katılımcılar adına konuşan Mardin İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Topluluğu Başkanı Cebrail Acar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

        Bebeklerin, çocukların, kadınların, sivillerin katledildiğini, sağlık çalışanlarının, insani yardım gönüllülerinin öldürüldüğünü belirten Acar, "Tam anlamıyla soykırım yapılıyor. İnsanlık suçu işlenmeye devam ediliyor. İsrail'e arka çıkan tüm firmalar ile ürünlerine yönelik boykotun sürdürülmesi gerekmektedir. İsrail sadece Filistin'de değil çeşitli bahanelerle Lübnan'da ve Suriye'de de saldırılarına devam ediyor. Çok büyük bedellerle ve sabrederek devrimlerini gerçekleştiren Suriyeli kardeşlerimizin sevinç ve coşkularını paylaşıyoruz." dedi.

        Acar, çok sayıda gazetecinin katledildiği bir yılı geride bıraktıklarını dile getirerek, İsrail'in habercileri katlederek işlediği insanlık suçunu örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.

        Acar, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu vesileyle hakikatin ortaya çıkması ve doğru bilginin paylaşılması için büyük sıkıntı ve kısıtlamalara rağmen meşakkatle ve her türlü tehlikeyi göze alarak çalışan bütün gazetecilerin, medya mensuplarının gününü kutluyoruz." diye konuştu.

        Gazze'de işlenen vahşete ve soykırıma karşı sessiz kalınmasını doğru bulmadıklarını anlatan Acar, "Gazze'de bütün acımasızlığıyla devam etmekte olan saldırganlığa karşı susmayacağız. Sorumluluklarımız, duyarlılıklarımız ve yapabilecek daha çok görevimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

        Açıklamanın ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük

        Benzer Haberler

        Mardin'deki İsrail protestosunda, saldırılarda öldürülen gazeteciler anıldı
        Mardin'deki İsrail protestosunda, saldırılarda öldürülen gazeteciler anıldı
        Nusaybin'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü (2)
        Nusaybin'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü (2)
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan "10 Ocak İdareciler Günü" mesajı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan "10 Ocak İdareciler Günü" mesajı
        Kargosunu merak eden de yüreği yanan da 112'yi aradı
        Kargosunu merak eden de yüreği yanan da 112'yi aradı
        Mardin'de 112'ye gelen çağrıların yüzde 64'ü asılsız çıktı; kedisi için amb...
        Mardin'de 112'ye gelen çağrıların yüzde 64'ü asılsız çıktı; kedisi için amb...
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı