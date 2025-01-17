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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden ahşap saksı üretimi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, meydan ve yeşil alanlar için çevre dostu ahşap saksı üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:25 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:25
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden ahşap saksı üretimi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, meydan ve yeşil alanlar için çevre dostu ahşap saksı üretiyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, şehirdeki park, bahçe, meydan ve yeşil alanların görsel estetiğini artırmak için doğal ve çevre dostu ahşap saksıların üretimine Büyükşehir Belediyesi ahşap doğrama atölyesinde başladı.

        Ahşap saksılar, doğal ve yenilenebilir bir malzeme olan ahşaptan yapılarak, çevreye verilen zararı minimize ediyor. Saksılar, parklar, meydanlar ve kentsel yeşil alanlarda kullanılarak, dinlenme alanlarının görsel çekiciliğini artırırken, aynı zamanda sürdürülebilir çevre projelerine de katkı sağlıyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, daha fazla ahşap saksı üretimi yaparak şehrin çeşitli noktalarında kullanmayı planlıyor. Bu sayede, Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliğine uygun, modern ve çevre dostu bir kent görünümü oluşturulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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