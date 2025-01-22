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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:11 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:11
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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Nur Mahallesi Artuklu Üniversitesi Kavşağında sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 PG 721 plakalı hafif ticari araç ile 01 APZ 752 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışma sonucu hafif ticari araç devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari araçtaki M.H.M. (54), M.E.M. (16) ve M.H.M. (25) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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