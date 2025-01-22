Mardin'de okul bölgelerinde yaya geçidi güvenliği için çalışma yapıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesince okul bölgelerinde yaya geçidi çizgileri yenilendi, trafik uyarı levhaları yerleştirildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesince okul bölgelerinde yaya geçidi çizgileri yenilendi, trafik uyarı levhaları yerleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul bölgelerinde başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yaya geçidi çizgileri yenilendi, eksik trafik uyarı levhaları tamamlandı.
Çalışmayla sürücü ve yayaların trafik kurallarına uymalarının artırılması hedefleniyor.
Öte yandan, vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni düzenlemeler yapılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.