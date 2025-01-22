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        Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden genç kız Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu'nun cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:48
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        Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden genç kız Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu'nun cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verildi.

        Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında yaşamını yitiren Ermanoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından uçakla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi.

        Buradan kara yoluyla merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'ne getirilen cenaze, İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin, genç kızın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        - "Benim için oraya geldi"

        Ermanoğlu'nun babası Hasan Ermanoğlu, Hacı Salim Zengin Taziyeevi önünde gazetecilere, kızıyla farklı otellerde çalıştıklarını anlattı.

        Kızının otelde hemşirelik yaptığını, yaklaşık 40 gün önce Bolu'ya geldiğini belirten Ermanoğlu, "03.30 civarında yangın çıkmış, 04.00'te haberini aldım. Oraya gidinceye kadar aşağı atlamıştı. Ambulansta müdahale ettiler ama bir şey yapamadılar." dedi.

        Bir gazetecinin, "Kızınız otelde kaçıncı kattaydı?" sorusuna Ermanoğlu, hatırladığı kadarıyla 12. katta olduğunu söyledi.

        "Kızınızla en son ne konuştunuz?" sorusu üzerine Ermanoğlu, "Bir gün önce arkadaşıyla birlikte yanıma geldi. 'Baba bizi martta pikniğe götür.' dedi, ben de 'Tamam götüreceğim sizi.' dedim. Aramızda böyle bir muhabbet geçti, sonra yanımdan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

        "Yanan otele 15 gün önce mi geçmişti?" sorusunu da yanıtlayan Ermanoğlu, şunları kaydetti:

        "Evet, daha önce bu taraftaydı, sonra oraya geçti. Çatı katında ona yer vermişlerdi. Benim çalıştığım oteldeydi, yanımda kalıyordu. Daha sonra oradaki otelde (Grand Kartal Otel) ona yer verdiler, oraya geçti. Oranın sağlık kuruluşu, oradaki otelin hepsine bakıyor. Orada 5 otel var, sağlık kuruluşu hepsine bakıyor. Kalp rahatsızlığım var. Zaten benim için oraya geldi. Ben gelmesini istemiyordum ama bana, 'Baba sana göz kulak olmak için geleceğim.' demişti. KPSS'ye de bu sene girmişti. Ataması olmayınca, 'Yanına geleceğim.' dedi."

        Ağabey Şeyhmus Ermanoğlu da kız kardeşinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü'nden mezun olduğunu belirtti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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