Mardin 1969 Spor Murat Şefik'i kadrosuna kattı
Mardin 1969 Spor, Murat Şefik'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Mardin 1969 Spor, Murat Şefik'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sağ bek Şefik ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Takımımız, genç sağ bek Murat Şefik ile 1.5 yıllığına anlaştı. 2. Lig ekibi Somaspor'dan kadromuza kattığımız 22 yaşındaki futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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