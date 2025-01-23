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        Mardin 1969 Spor Murat Şefik'i kadrosuna kattı

        Mardin 1969 Spor, Murat Şefik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 19:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 19:05
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        Mardin 1969 Spor Murat Şefik'i kadrosuna kattı
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        Mardin 1969 Spor, Murat Şefik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sağ bek Şefik ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Takımımız, genç sağ bek Murat Şefik ile 1.5 yıllığına anlaştı. 2. Lig ekibi Somaspor'dan kadromuza kattığımız 22 yaşındaki futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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