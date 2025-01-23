Mardin'de teröristlerce 38 yıl önce katledilen 10 kişi mezarı başında anıldı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyünde 1987 yılında PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi mezarı başında anıldı.

Köy mezarlığındaki anma töreninde, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile beraberindekiler, 10 kişinin katledildiği evi ziyaret etti.

Burada ailelerle sohbet eden Akkoyun, şehit aileleri ve gazilerin devlete emanet olduğunu söyledi.

Saldırıda yakınlarını kaybeden Şirin Akçay da Türk bayrağı altında yaşamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Akçay, "Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti var Allah'a hamdolsun. Bugüne kadar hiçbir ayrımcılığa uğramadık. Aksine vahşete, katliama PKK tarafından maruz kaldık." ifadelerini kullandı.

Anma programına, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin de katıldı.