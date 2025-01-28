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        Midyat Belediye Başkanı Şahin semt pazarını ziyaret etti

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, semt pazarına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:12
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        Midyat Belediye Başkanı Şahin semt pazarını ziyaret etti
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, semt pazarına ziyarette bulundu.

        Şahin, pazartesi günleri kurulan Hacı Ömer Özel Kapalı Semt Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

        Esnafla görüşen Şahin, talep ve önerileri dinledi.

        Şahin, yaptığı açıklamada, vatandaşlar ve esnafla her zaman işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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