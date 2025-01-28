Mardin'de hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
İstasyon Mahallesi Türkmen Deresi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 FL 780 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.