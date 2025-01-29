Mardin'de Kooperatifçilik Eğitimi İşbirliği Protokolü yenilendi

Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği arasındaki yapılan Kooperatifçilik Eğitimi İş Birliği Protokolü yenilendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, esnaf ve sanatkarlara yönelik kooperatifçilik eğitimi programlarının düzenlenmesini esas alan protokol, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Diriöz ile Birlik Başkanı İsa Tunç tarafından imzalandı.

Diriöz, yenilenen işbirliği ile Mardin'deki esnaf ve sanatkarların kooperatifçilik konusunda bilinçlendirilerek onların daha güçlü ve sürdürülebilir ekonomik modellerle tanıştırmanın hedeflendiği bildirdi.

Tunç da kooperatifçiliğin esnaf ve sanatkarlar için büyük bir fırsat sunduğunu aktardı.

Kooperatiflerin, dayanışma ruhunu güçlendirerek ekonomik kalkınmada önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Tunç, protokol kapsamındaki eğitimler ile esnafın daha bilinçli bir şekilde kooperatifleşmesine olanak sağlanacağını belirtti.