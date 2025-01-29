Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de Kooperatifçilik Eğitimi İşbirliği Protokolü yenilendi

        Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği arasındaki yapılan Kooperatifçilik Eğitimi İş Birliği Protokolü yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de Kooperatifçilik Eğitimi İşbirliği Protokolü yenilendi
        ABONE OL

        Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği arasındaki yapılan Kooperatifçilik Eğitimi İş Birliği Protokolü yenilendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, esnaf ve sanatkarlara yönelik kooperatifçilik eğitimi programlarının düzenlenmesini esas alan protokol, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Diriöz ile Birlik Başkanı İsa Tunç tarafından imzalandı.

        Diriöz, yenilenen işbirliği ile Mardin'deki esnaf ve sanatkarların kooperatifçilik konusunda bilinçlendirilerek onların daha güçlü ve sürdürülebilir ekonomik modellerle tanıştırmanın hedeflendiği bildirdi.

        Tunç da kooperatifçiliğin esnaf ve sanatkarlar için büyük bir fırsat sunduğunu aktardı.

        Kooperatiflerin, dayanışma ruhunu güçlendirerek ekonomik kalkınmada önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Tunç, protokol kapsamındaki eğitimler ile esnafın daha bilinçli bir şekilde kooperatifleşmesine olanak sağlanacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!

        Benzer Haberler

        AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin altyapı çalışmalarını inceledi
        AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin altyapı çalışmalarını inceledi
        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi
        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi
        MARSU, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin altyapı çalışmalarını sürdürüyor
        MARSU, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin altyapı çalışmalarını sürdürüyor
        Mardin'de silahla havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
        Mardin'de silahla havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Mardin'de, sokak ortasında silahlı kavga kamerada: 1 yaralı
        Mardin'de, sokak ortasında silahlı kavga kamerada: 1 yaralı