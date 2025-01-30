Mardin'de engellilere 49 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinde engellilere 20'si akülü 49 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Derik ve Mazıdağı Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen engelli akülü araba dağıtım programı Derik ilçesindeki Kültür Merkezinde yapıldı.

İHH Hollanda ile De Wegwijzer Vakfı destekleriyle 20'si 4 tekerlekli akülü ve 3'ü tekerlekli mobil engelli araba olmak üzere 49 tekerlekli sandalye Derik ve Mazıdağı ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Törene, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlid Taş, İHH Hollanda Vakfı Yönetim Kurullu Üyesi Ayhan Aslantaş, De Wegwijzer Yardımlaşma Vakfı Başkanı Alpaslan Bekdur ve kurum amirleri katıldı.