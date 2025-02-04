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        Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:22
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        Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, tutuksuz yargılanan tır şoförleri Yunus Ş. ve Umut G. ile şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G'nin katılmadığı duruşmada, yaralılar ile ölenlerin yakınları hazır bulundu.

        Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tahliye edilen sanıkların tutuklanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanmasına yönelik talepleri reddederek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

        - İstenilen ceza

        Davanın iddianamesinde, tır şoförlerinden Umut G. ve Yunus Ş. ile şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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