Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Gırnavas Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Sedat A. (24) silahla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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