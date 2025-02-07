Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere indirimli yemek desteği

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki halk lokantalarında kent kart sahibi öğrencilere yüzde 50 indirimli yemek imkanı sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere indirimli yemek desteği
        ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki halk lokantalarında kent kart sahibi öğrencilere yüzde 50 indirimli yemek imkanı sunacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla yeni bir sosyal projeyi hayata geçirildi.

        Proje ile kent kart sahibi öğrencilere, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki halk lokantalarında yüzde 50 indirimli yemek imkanı sunulacak.

        Hem sağlıklı hem de ekonomik koşullarda yemek yeme fırsatı bulacak öğrencilerin dengeli beslenmesine de katkı sağlanacak.

        Bu tür sosyal projelerle öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve eğitim süreçlerine destek olmak. hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Skriniar ve Talisca listede
        Skriniar ve Talisca listede
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        İstanbul beyaza büründü!
        İstanbul beyaza büründü!
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay

        Benzer Haberler

        Mardinli Demhat, satrançta Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
        Mardinli Demhat, satrançta Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
        Mardin'de 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Mardin'de 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Sığırcıkların uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar kamerada
        Sığırcıkların uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar kamerada
        Sığırcık kuşlarının uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar kamerada
        Sığırcık kuşlarının uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar kamerada
        Mardin'de aracında ruhsatsız silah bulunduran kişi tutuklandı
        Mardin'de aracında ruhsatsız silah bulunduran kişi tutuklandı
        Mardin ve Siirt'te 6 Şubat depremleri anma etkinliği yapıldı
        Mardin ve Siirt'te 6 Şubat depremleri anma etkinliği yapıldı