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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisinin Mardin İl Kongresine katıldı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Mardin 2. Olağan İl Kongresine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:52
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisinin Mardin İl Kongresine katıldı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Mardin 2. Olağan İl Kongresine katıldı.

        Merkez Artuklu ilçesinde bir oteldeki kongrede konuşan Bakırhan, Mardin'in farklı inançları ve dilleri bir arada barındıran tarihi bir kent olduğunu söyledi.

        Mardin'in çok değerli olduğunu belirten Bakırhan, kentin farklı inançların ve halkların bir arada eşitçe yaşaması için önemli bir merkez olduğunu kaydetti.

        Türkiye'de 1 Ekim 2024'ten bu yana yeni bir sürecin olduğunu ifade eden Bakırhan, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin bu barış sürecine ihtiyacı var. Barış sadece Mardinlilerin bir ihtiyacı değil, Karadenizlilerin, Edirnelilerin, Trakyalarının, Türkiye'de yaşayan bütün halklar için ihtiyaçtır. Gençlerimiz yaşamlarını yitirmeyecek. Bu ülkede demokratik bir zeminde güven içinde yaşayacağız. Cezaevileri yerine fabrikalar yapılacak. Demokrasi ve barış Türkiye'nin tamamına gelecek. Elimizi tutanlar daha samimi, daha gerçekçi olmalı, oyunlardan vazgeçmeli. Bir yol haritası ortaya koymalı. 100 yıllık Türkiye'nin en büyük meselesinin çözümünde, 85 milyonu düşünen bir mantıkla hareket etmelidir."

        Konuşmaların ardından yapılan seçimde Nilüfer Elik Yılmaz, il başkanlığına seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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