Mardin'de düşen asansördeki 4 kişi yaralandı
Mardin'de asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mardin'de asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Merkez Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde bir apartmanın asansörü zemine düştü.
Asansörde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce mahsur kaldığı yerden çıkarılan yaralılara ambulansta müdahale edildi.
Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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