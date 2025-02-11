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        DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi

        Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:13
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        DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi
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        Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de yapıldı.

        Merkez Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya, DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Valisi Ekrem Canalp, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ile dört ilin Ticaret ve Sanayi Odası başkanları katıldı.

        Toplantıda konuşan Vali Akkoyun, şehirlerin ortak kalkınma hedeflerinin önemine dikkati çekti.

        Yeni dönemin bölgenin ve ülkenin kalkınmasına vesile olması temennisinde bulunan Akkoyun, "Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyet göstermekte olan DİKA, kuruluşumuzdan (2009) bugüne kadar ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda 635 projeye 2024 yılı tutarı ile 1,5 milyar liranın üzerinde destek sağlamıştır. Ajansımızın 2025 yılı için bütçesi 500 milyon lira seviyesinde öngörülmüştür." dedi.

        Akkoyun, Mardin'de bugüne kadar 218 projeye sağlanan desteğin toplamda 473 milyon liranın üzerinde olduğunu belirterek, "Ek olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 yılından bu yana kentte yürütülmekte olan cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamındaki 8 proje için 137,3 milyon lira destek sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda, yürütülen proje ve destek programlarına ilişkin ajans uzmanları tarafından kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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