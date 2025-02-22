Saadet Partisi Grup Başkanvekili Kaya, Mardin'de toplantıya katıldı

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Mardin'de partisince düzenlenen "Sivil Toplum ve Medya Buluşmaları" toplantısına katıldı.

Mardin Öğretmenevindeki toplantıda konuşan Kaya, ülkedeki tüm ilçeleri gezerek sorunları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Dünyada yaşanan gelişmelere değinen Kaya, İsrail'in Orta Doğu'da özellikle Filistin toprakları üzerindeki niyetinin kalıcı olduğunu düşündüklerini belirtti.

"Dolayısıyla İsrail'in Filistin'de ateşkes veya silahları susturma süreci sadece kendi amaçlarını bir adım öteye götürebilme ve farklı imkanlar elde etmeye dönüktür." diyen Kaya, Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunu ifade etti.

Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"(ABD Başkanı Donald) Trump artık Gazze'nin insansızlaştırılarak hatta orayı İsrail adına yönetecek bir güce devredilme planını net bir şekilde dile getiriyor. Trump'ın Orta Doğu'nun barışını ateşe atma politikasına son dönemde Avrupa'dan da ciddi itirazlar geliyor. Artık günümüz dünyasının zulmetmek isteyenler ile zulme direnen ülkeler şeklinde ikili bir ayrıma doğru gittiğini görüyoruz. AB'nin, NATO'nun ve batılı ülkelerin de ABD'nin bu barışı tehdit eden açıklamalarıyla ilgili tedirginliklerini dikkate alarak Türkiye'mizin bu yeni dünya düzenine adil, kalıcı bir barış için öncülük etmesi, uluslararası dengelerin yeniden dizayn edildiği bu süreçte Türkiye'nin mutlaka aktif bir sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz."

Toplantıya, Saadet Partisi Mardin İl Başkanı Hacı İlhan, bazı sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri ile partililer katıldı.