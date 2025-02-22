Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Saadet Partisi Grup Başkanvekili Kaya, Mardin'de toplantıya katıldı

        Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Mardin'de partisince düzenlenen "Sivil Toplum ve Medya Buluşmaları" toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partisi Grup Başkanvekili Kaya, Mardin'de toplantıya katıldı
        ABONE OL

        Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Mardin'de partisince düzenlenen "Sivil Toplum ve Medya Buluşmaları" toplantısına katıldı.

        Mardin Öğretmenevindeki toplantıda konuşan Kaya, ülkedeki tüm ilçeleri gezerek sorunları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

        Dünyada yaşanan gelişmelere değinen Kaya, İsrail'in Orta Doğu'da özellikle Filistin toprakları üzerindeki niyetinin kalıcı olduğunu düşündüklerini belirtti.

        "Dolayısıyla İsrail'in Filistin'de ateşkes veya silahları susturma süreci sadece kendi amaçlarını bir adım öteye götürebilme ve farklı imkanlar elde etmeye dönüktür." diyen Kaya, Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunu ifade etti.

        Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "(ABD Başkanı Donald) Trump artık Gazze'nin insansızlaştırılarak hatta orayı İsrail adına yönetecek bir güce devredilme planını net bir şekilde dile getiriyor. Trump'ın Orta Doğu'nun barışını ateşe atma politikasına son dönemde Avrupa'dan da ciddi itirazlar geliyor. Artık günümüz dünyasının zulmetmek isteyenler ile zulme direnen ülkeler şeklinde ikili bir ayrıma doğru gittiğini görüyoruz. AB'nin, NATO'nun ve batılı ülkelerin de ABD'nin bu barışı tehdit eden açıklamalarıyla ilgili tedirginliklerini dikkate alarak Türkiye'mizin bu yeni dünya düzenine adil, kalıcı bir barış için öncülük etmesi, uluslararası dengelerin yeniden dizayn edildiği bu süreçte Türkiye'nin mutlaka aktif bir sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz."

        Toplantıya, Saadet Partisi Mardin İl Başkanı Hacı İlhan, bazı sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte

        Benzer Haberler

        Saadet Partili Kaya: Gazze konusunda dik duracak hükümetin her zaman arkası...
        Saadet Partili Kaya: Gazze konusunda dik duracak hükümetin her zaman arkası...
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2 zanlı tutukland...
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2 zanlı tutukland...
        Mardin'de tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı
        Dedesinin öldüğü kazada yaralanan 15 yaşındaki Davut da kurtarılamadı
        Dedesinin öldüğü kazada yaralanan 15 yaşındaki Davut da kurtarılamadı
        Mardin'de yoğun sis; görüş mesafesi 15 metrenin altında düştü
        Mardin'de yoğun sis; görüş mesafesi 15 metrenin altında düştü
        Mardin'de "Harput'tan Mardin'e Destansı Türküler" konseri düzenlendi
        Mardin'de "Harput'tan Mardin'e Destansı Türküler" konseri düzenlendi