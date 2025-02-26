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        Mardin'de kırık ayağı ampute edilen eşeğe protez takıldı

        Mardin'in Midyat ilçesinde ön sol ayağı kırılan ve ampute edilen eşeğe protez takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:22
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        Mardin'de kırık ayağı ampute edilen eşeğe protez takıldı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde ön sol ayağı kırılan ve ampute edilen eşeğe protez takıldı.

        Kırsal Yayvantepe Mahallesi'nde "araç çarpması nedeniyle bir eşeğin ayağının kırık olduğu" ihbarı üzerine bölgeye Midyat Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden ekip yönlendirildi.

        Eşeğin sol ön ayağında kırık olduğunu tespit eden ekip, hayvanı rehabilitasyon merkezine getirdi.

        Burada yapılan müdahaleyle ayağı ampute edilen eşeğe tasarlanan protez takıldı.

        Merkez sorumlusu veteriner hekim Ömer Bedir, merkeze getirdikleri eşeğe gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

        Kendi imkanlarıyla yaptıkları protezi destek amacıyla taktıklarını aktaran Bedir, "Burada tedavisi biten eşeği sahiplendireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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