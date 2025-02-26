Mardin'de kırık ayağı ampute edilen eşeğe protez takıldı

Kendi imkanlarıyla yaptıkları protezi destek amacıyla taktıklarını aktaran Bedir, "Burada tedavisi biten eşeği sahiplendireceğiz." dedi.

Burada yapılan müdahaleyle ayağı ampute edilen eşeğe tasarlanan protez takıldı.

Eşeğin sol ön ayağında kırık olduğunu tespit eden ekip, hayvanı rehabilitasyon merkezine getirdi.

Kırsal Yayvantepe Mahallesi'nde "araç çarpması nedeniyle bir eşeğin ayağının kırık olduğu" ihbarı üzerine bölgeye Midyat Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden ekip yönlendirildi.

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