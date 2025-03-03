Mardin'de kanaması olan hasta V-Notes cerrahisiyle tedavi edildi

Mardin'de kanama şikayeti olan 41 yaşındaki hasta V- Notes cerrahi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine vajinal kanama şikayeti ile başvuran A.D'ye, Mardin Artuklu Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Balsak ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Batmaz tarafından V-Notes olarak adlandırılan karın duvarına hiçbir kesi yapmadan, laparoskopik aletler eşliğinde, doğum kanalından gerçekleştirilen cerrahi yöntem uygulandı.

Sağlığına kavuşan hasta, taburcu edildi.

Ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Deniz Balsak, hastanın vajinal kanama şikayetiyle kendilerine başvurduğunu, bu sağlık sorununu iki yıldır yaşadığını belirttiğini söyledi.

Yaptıkları tetkiklerde rahimde kalınlaşma olduğunu belirlediklerini ifade eden Balsak, şikayetinin sürmesi üzerine hastada rahim ile beraber yumurtalıkların da alınmasına karar verdiklerini belirtti.

Balsak, "Hastamız 40 dakika süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Birinci günde hemen ayağa kalktı. Herhangi bir kanaması kalmadı." dedi.

Sağlığına kavuşan A.D. de iki yıldır çektiği acıların son bulduğunu anlatarak, kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür ettiğini belirtti.