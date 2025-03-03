Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de kanaması olan hasta V-Notes cerrahisiyle tedavi edildi

        Mardin'de kanama şikayeti olan 41 yaşındaki hasta V- Notes cerrahi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de kanaması olan hasta V-Notes cerrahisiyle tedavi edildi
        ABONE OL

        Mardin'de kanama şikayeti olan 41 yaşındaki hasta V- Notes cerrahi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine vajinal kanama şikayeti ile başvuran A.D'ye, Mardin Artuklu Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Balsak ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Batmaz tarafından V-Notes olarak adlandırılan karın duvarına hiçbir kesi yapmadan, laparoskopik aletler eşliğinde, doğum kanalından gerçekleştirilen cerrahi yöntem uygulandı.

        Sağlığına kavuşan hasta, taburcu edildi.

        Ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Deniz Balsak, hastanın vajinal kanama şikayetiyle kendilerine başvurduğunu, bu sağlık sorununu iki yıldır yaşadığını belirttiğini söyledi.

        Yaptıkları tetkiklerde rahimde kalınlaşma olduğunu belirlediklerini ifade eden Balsak, şikayetinin sürmesi üzerine hastada rahim ile beraber yumurtalıkların da alınmasına karar verdiklerini belirtti.

        Balsak, "Hastamız 40 dakika süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Birinci günde hemen ayağa kalktı. Herhangi bir kanaması kalmadı." dedi.

        Sağlığına kavuşan A.D. de iki yıldır çektiği acıların son bulduğunu anlatarak, kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür ettiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Enflasyonu süt körükledi
        Enflasyonu süt körükledi
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"

        Benzer Haberler

        Mardin'de devrilen yakıt yüklü tankerin sürücü yaralandı
        Mardin'de devrilen yakıt yüklü tankerin sürücü yaralandı
        Üniversite öğrencileri projeleriyle kırsaldaki çocukların yüzünü güldürüyor
        Üniversite öğrencileri projeleriyle kırsaldaki çocukların yüzünü güldürüyor
        Mardin'de Fair Play ödüllü 'Bulut öğretmen', milli sporcu yetiştiriyor
        Mardin'de Fair Play ödüllü 'Bulut öğretmen', milli sporcu yetiştiriyor
        Midyat'ta vatandaşlar iftar çadırında iftarlarını açtı
        Midyat'ta vatandaşlar iftar çadırında iftarlarını açtı
        Mardin'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Nusaybin'de TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
        Nusaybin'de TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı