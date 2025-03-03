Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Mardin'de şubat ayında PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 24 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 41 kişiden 9'u tutuklanmıştır." dedi.

Valilikte, Vali Akkoyun başkanlığında İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akkoyun, daha huzurlu Mardin hedefi için tüm güvenlik güçleriyle gayretle çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü, her türlü terör tehdidini bertaraf etmeyi hedeflediklerini ifade eden Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla Mardin'de şubat ayında PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 24 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 41 kişiden 9'u tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 2 operasyon düzenlenmiş olup 3 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında farklı özellik ve çapta 48 silah ve 750 muhtelif mühimmat ile 50 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir."

Ülkenin güvenliği, huzur ortamının devamı için düzensiz göç ile de mücadelenin sürdüğünü dile getiren Akkoyun, Suriye sınır hattından Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilere yönelik çalışmaların sürdüğünü, yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 61 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini kaydetti.

Akkoyun, narkotik suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 106 operasyon düzenlendiğini ve 132 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 23 kişiden 11'inin tutuklandığını belirterek, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ise düzenlenen 53 operasyonda 70 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, siber suçlar kapsamında da 5 operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'inin tutuklandığını ifade etti.