Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Mardin'de şubat ayında PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 24 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 41 kişiden 9'u tutuklanmıştır." dedi.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Mardin'de şubat ayında PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 24 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 41 kişiden 9'u tutuklanmıştır." dedi.
Valilikte, Vali Akkoyun başkanlığında İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akkoyun, daha huzurlu Mardin hedefi için tüm güvenlik güçleriyle gayretle çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.
Vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü, her türlü terör tehdidini bertaraf etmeyi hedeflediklerini ifade eden Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla Mardin'de şubat ayında PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 24 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 41 kişiden 9'u tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 2 operasyon düzenlenmiş olup 3 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında farklı özellik ve çapta 48 silah ve 750 muhtelif mühimmat ile 50 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir."
Ülkenin güvenliği, huzur ortamının devamı için düzensiz göç ile de mücadelenin sürdüğünü dile getiren Akkoyun, Suriye sınır hattından Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilere yönelik çalışmaların sürdüğünü, yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 61 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini kaydetti.
Akkoyun, narkotik suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 106 operasyon düzenlendiğini ve 132 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 23 kişiden 11'inin tutuklandığını belirterek, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ise düzenlenen 53 operasyonda 70 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, siber suçlar kapsamında da 5 operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'inin tutuklandığını ifade etti.
Trafik denetimlerinde ise geçen ay 2 bin 259'u okul servisi olmak 110 bin 564 aracın denetlendiği bilgisini paylaşan Akkoyun, vatandaşlardan trafik kurallarına uyma konusunda hassasiyet beklediklerini söyledi.
- "Ruhsatsız konaklama tesislerinin faaliyetine asla müsamaha göstermeyeceğiz"
Vali Akkoyun, turizmde her geçen gün ivme kazanan şehirde turizm işletmeleri başta olmak üzere konaklama tesislerinde yürütülen faaliyetlerin titizlikle takip edildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda ruhsatsız faaliyette bulunan konaklama tesisleri tespit edilerek kapatılmıştır. Ruhsatsız olan konaklama tesislerinin faaliyetine asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu konuda ekiplerimiz denetimlerine hassasiyetle ve itina ile devam etmektedir. Yangın merdivenleri ve diğer güvenlik unsurları başta olmak üzere, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla ilimizdeki oteller, hastaneler, kamu misafirhaneleri ve diğer konaklama tesislerinde alınması gereken tedbirlere dair denetimler yapılmıştır ve yapılmaya da devam edilmektedir. Yapılan denetimler sonucu tespit edilen eksiklikler doğrultusunda, ilgili tesisler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Başta Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz denetimlerini tamamlamış, raporlarını hazırlamış ve sürecin takibi Valiliğimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına sürdürülen bu çalışmalar kapsamında, güvenlik standartlarını sağlamayan hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyecek ve denetimler periyodik olarak sürecektir."
Kentin huzuru ve güvenliği için devletin tüm kurumları ve her bir çalışanıyla verdiği mücadelenin kararlılıkla hız kesmeden sürdüğünü dile getiren Akkoyun, Mardinlilerin verdiği destekle daha da güçlenerek yol katettiklerini aktardı.
Akkoyun, "İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda gerek dijital gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Devletimize huzur ve güven ortamının sağlanması konusunda büyük destek veren, iradesini tam olarak ortaya koyan ve yanımızda desteğini her zaman hissettiğimiz kıymetli Mardinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.