Midyat'ta Türk Telekom altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Mardin'in Midyat ilçesinde altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla öncelik verilen fiber optik çalışmaları sürüyor.

Türk Telekom Midyat İşletme Şefi Hakan Mete, yaptığı açıklamada, hedeflerinin altyapıyı daha kaliteli ve verimli hale getirerek vatandaşların daha hızlı ve güvenilir bir internet hizmetine kavuşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildiren Mete, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Midyat merkez ve kırsal mahallelerde hat yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. Türk Telekom olarak abonelerimize hizmet sunarken, fiber altyapımız üzerinden 22 bin 700 haneye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024 yılı içerisinde 66 kilometrelik fiber hat ve kutu bağlantısını tamamladık. 2025 yılı itibarıyla fiber altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Midyat sakinleri daha hızlı ve güvenilir bir internet hizmetine kavuşacak."

Bu kapsamlı çalışmaların gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen ve sürecin her aşamasında katkıda bulunan İl Telekom Müdürü Mahmut Ersan'a teşekkür eden Mete, bölgedeki fiber altyapı çalışmalarının daha hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.