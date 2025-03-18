Mardin Valisi Akkoyun'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

"18 Mart"ın yalnızca bir zaferin değil, bir milletin bağımsızlık ve istiklal uğruna nasıl tek yürek olduğunu tüm dünyaya gösterdiği gün olduğunu ifade eden Akkoyun, Çanakkale'nin, "Çanakkale geçilmez" sözüyle tarihe kazınan, iman ve azmin, imkana galip geldiği bir destan olduğunu dile getirdi.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Gözlerini kırpmadan vatan için şehadete yürüyen kahramanlarımız, bugün bizlere bu cennet vatanı emanet etmiştir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."