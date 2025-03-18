AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin aziz milletin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin en parlak simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin tüm insanlığın hafızasında derin bir iz bıraktığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşı, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda insanlık değerlerinin ve fedakarlığın simgesidir. Ecdadımız zor koşullara rağmen vatanlarını korumak için büyük bir kararlılıkla savaşmışlardır. Bu mücadelede şehit düşen Mehmetçikler, vatan sevgisinin ve kahramanlığın en yüce örneğini sunmuşlardır. Onların aziz hatırası, milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacaktır. Bu duygularla 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anarken, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."