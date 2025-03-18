İsrail'in Gazze saldırıları Mardin'de protesto edildi

Mardin'de, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen grup adına basın açıklaması okuyan Anadolu Gençlik Derneği Mardin İl Başkanı Sait Aslanhan, ateşkes kararını ihlal eden İsrail'in bir kez daha Gazze'de katliam yaptığını söyledi.

Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sivillerin katledildiğini ifade eden Aslanhan, şunları kaydetti:

"Savunmasız insanlara havadan bomba yağdıranlar iyi bilmelidir ki işledikleri savaş suçları yanlarına kar kalmayacaktır. İsrail'in işgal ve soykırımına karşı durmaya devam edeceğiz. Bu zulmü unutmayacağız. Filistin özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Daha sonra emekli imam hatip Hasan Yenigün tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeliler için dua edildi.

Açıklamaya, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.