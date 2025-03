Girişimciler Mardin'e yatırım yapmak için sırada bekliyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfus oranının yüksek olması gibi etkenlerle son yıllarda yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Mardin'de 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2. etapta fabrika kurmak için girişimciler sıra bekliyor.

Yeşilli ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki 2. OSB'nin 70 parselli 1. etabında 17 tesis üretime geçti. Tamamlanma aşamasına gelen yaklaşık 40 fabrika ise bu yıl içerisinde üretime hazır hale gelecek.

Gıda, tekstil, plastik, makine, kimya, elektrik, medikal ve sağlık sektörlerinde yatırım yapmak için girişimcilerin yoğun ilgisi üzerine 2. OSB'nin 1. etabı dolunca 2. etap için çalışmalara başlandı.

- "Yatırım için 300'den fazla bir talep var"

Mardin 2. OSB Müdürü Mahmut Acay, AA muhabirine, 2. OSB'nin kurulumu için 2013 yılında faaliyetlere başlandığını, kamulaştırma işlemlerinden sonra 2017 yılında altyapı çalışmalarına geçildiğini söyledi.

Elektrik altyapısını da 2022 yılında bitirerek tam olarak aktif hale gelen alanda tahsislere geçtiklerini ifade eden Acay, "70 sanayi parselimiz var. Bugün 12'si faaliyete geçerek üretim yapmaya başladı. 5 tekstil atölyemiz de faaliyette. İnşaat aşaması devam eden 39 parselimiz var. Bazı firmaların fabrikası bitme aşamasında, bazı firmalar da ruhsat aşamasında. Şu anda çalışma olmayan bir sahamız yok. Hepsinde çalışmalar devam ediyor. Burası yaklaşık 1000 insana ekmek kapısı oldu." dedi.

Acay, yatırım taleplerinin sürmesi üzerine 2. etap için başvuruda bulunduklarını ve geçen yıl onay aldıklarını belirterek, bu yıl da ön tahsislere geçmek istediklerini kaydetti.

- "Burası bir sanayi kenti olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından da onay almaları üzerine ön tahsis ilanına çıktıklarını anlatan Acay, "1.etap 1000 dönüm üzerine kurulmuştu. 2. etap için de 3 bin 500 dönüm için Bakanlıktan onay aldık. İlk olarak 2. etabın 200 dönümü için yer açtık. Her yıl bu etapları biraz daha açacağız. 5-10 yıl içinde burada 300 fabrika daha kurulur ve binlerce insan burada çalışır. Burası bir sanayi kenti olacak." diye konuştu.

- 5 yıl içinde burada 10 bin çalışana ulaşmış olacağız"

Acay, ikinci etap için çok yoğun talep olduğunu belirterek, "Şu anda yaklaşık 15-20 fabrika için yer olmasına rağmen 300'den fazla bir talep var. 1. etaptaki hedefimiz 5 bin kişinin istihdamıydı. İlk hedefimizin şu anda yüzde 20'sine ulaştık. Sene sonuna kadar bu hedefe ulaşmış olacağız. 2. etapta da her yıl 1000 insana iş kapısı olacak. 5 yıl içinde burada (1. ve 2. etap) 10 bin çalışana ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Mahmut Acay, şu anda ihale sürecinde olunduğunu dile getirerek, kendilerine ulaşan 310 kişiye müracaatlarını yapmaları için çağrıda bulunduklarını kaydetti.

- "Orta Doğu'ya açılan kapı olacak"

Acay, Mardin'in Suriye ve Irak'a yakınlığının yanı sıra teşvik uygulamaları ve genç nüfus yoğunluğu dolayısıyla yatırımcılara çok büyük bir avantaj sağladığını vurguladı.

Mardin'in sanayi üssü olacağını dile getiren Acay, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce Suriye'de barışın sağlanması bizleri insani açıdan mutlu etti. Ticari olarak baktığımızda da barışın sağlanması bizim için önemli. Sınır kapımız bize 30 kilometre mesafede. Suriye bizim için bir pazar. Bu OSB'nin kurulmasında öncelikle Suriye ve Irak kapılarını düşünmüştük. Burada iğneden ipliğe ne üretirsek Suriye pazarını hedefliyoruz. Bütün yatırımcıları o yüzden buraya davet ediyoruz. Orta Doğu'ya açılan kapı olacak. Bağlantılarımızı da kurmaya başladık. Buradan üreteceğimiz her şeyi Suriye'ye gönderebiliriz. Burada üreteceğimiz her şeyin böyle yakın bir pazara açılması OSB'mizi cazip hale getirecektir. Bunun için batıdan yatırımcıların da gelmesini bekliyoruz."

- "2. etabı dört gözle bekliyorduk"

2. OSB'de yatırım yapan girişimcilerden Mehmet Salih Demirat, 1. etapta makine imalat ve çelik konstrüksiyon üzerine üretim yaptığını, yeni açılacak alan üzerinde de yatırım yapmayı istediklerini söyledi.