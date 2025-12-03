Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:07 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Midyat ilçesinde durdurulan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında 181,27 gram sıvı halde sentetik kannabinoid, 48,59 gram sentetik kannabinoid, 4,68 gram esrar ve 1,09 gram kokain ele geçirildi.

        Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ormanın ortasındaki karavanlar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki karavanlar alev aldı!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Mardin'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi
        Mardin'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi
        Nusaybin'de hayırsever iş insanının yapacağı öğretmenevi ve 2 okulun yapım...
        Nusaybin'de hayırsever iş insanının yapacağı öğretmenevi ve 2 okulun yapım...
        Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulama Bahçesi'nde zeytin fidanı dikildi
        Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulama Bahçesi'nde zeytin fidanı dikildi
        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlik düzenlendi
        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlik düzenlendi
        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
        Mardin'de yüksekten düşüp ölen işçi defnedildi
        Mardin'de yüksekten düşüp ölen işçi defnedildi