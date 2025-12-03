Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Midyat ilçesinde durdurulan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında 181,27 gram sıvı halde sentetik kannabinoid, 48,59 gram sentetik kannabinoid, 4,68 gram esrar ve 1,09 gram kokain ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.