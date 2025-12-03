Nusaybin'de hayırsever iş insanının yapacağı öğretmenevi ve 2 okulun yapım çalışmalarına başlandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yapılacak öğretmenevi ve 2 okulun temel kazma çalışmalarına başlandı.

8 Mart Mahallesi’nde, hayırsever Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel tarafından yapılacak 100 yataklı ve 600 kişilik konferans salonuna sahip "Ömer Özel Öğretmenevi" ile 24'er derslikli "Ömer Özel İlkokulu" ve "Ömer Özel Ortaokulu"nun temelleri kazılmaya başlandı.

Temel kazıma töreninde konuşan Özel, daha önce yaptıkları protokol çerçevesinde çalışmalara başladıklarını söyledi.

Özel, "Ailemizin kararıyla bu eserleri yapmaya başladık. Daha önce de bir meslek yüksekokulu kazandırmıştık. Amacımız eğitim altyapısına katkı sunmak ve gelecek nesillere destek olmaktır." dedi.

Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz da ilçede yaklaşık 1800 öğretmenin görev yaptığını belirterek, "Bu katkı bizim için çok kıymetlidir. Projelerin önümüzdeki yıl hizmete açılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.