        Mardin Haberleri

        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlik düzenlendi

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:09 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:09
        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlik düzenlendi
        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, engellilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri, engelli haklarına erişim, bağımsız, eşit ve adil bir yaşama katılım konusunda farkındalığı artırmayı arzu ettiklerini söyledi.

        Engelli bireylerden, kendilerini geliştirmekten, üretmekten, hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmemelerini isteyen Vali Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken özel gereksinimli vatandaşlarımız için eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama, spordan sosyal yaşama kadar her alanda çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla ilimizdeki özel gereksinimli hemşehrilerimize temel hizmetlerin sunulmasında Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer tüm kurumlarımızla devletimizin imkanlarını seferber etmekteyiz."

        Konuşmanın ardından sahne alan engellilerden oluşan Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu, şarkı ve türküler seslendirdi, şiirler okudu.

        Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve özel gereksinimli bireyler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

