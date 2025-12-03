Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlik düzenlendi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, engellilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri, engelli haklarına erişim, bağımsız, eşit ve adil bir yaşama katılım konusunda farkındalığı artırmayı arzu ettiklerini söyledi.

Engelli bireylerden, kendilerini geliştirmekten, üretmekten, hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmemelerini isteyen Vali Akkoyun, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken özel gereksinimli vatandaşlarımız için eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama, spordan sosyal yaşama kadar her alanda çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla ilimizdeki özel gereksinimli hemşehrilerimize temel hizmetlerin sunulmasında Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer tüm kurumlarımızla devletimizin imkanlarını seferber etmekteyiz."