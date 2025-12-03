Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulama Bahçesi'nde zeytin fidanı dikildi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Uygulama Bahçesi'ndeki 5 dönümlük alana zeytin fidanı dikildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MAÜ Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinin öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılımıyla 5 dönümlük alana, "Gemlik" ve "Arbequina" çeşidi zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitelerinin Mezopotamya'nın kadim tarımsal kimliğini bilimsel yaklaşımla buluşturan bir vizyona sahip olduğunu belirtti.

Zeytin dikiminin hem bölgesel kalkınmaya hem de akademik üretkenliğe hizmet eden örnek bir proje olduğunu ifade eden Özcoşar, "Öğrencilerimizin sahada aktif rol aldığı bu çalışmalarla, tarım bilimlerinde uygulama kapasitemizi artırıyor, bölgenin potansiyel ürünlerinin geleceğe taşınmasına katkı sunuyoruz. Üniversite olarak bu kadim toprakların ruhunu, bilimsel kurum kültürümüz ve yenilikçi tarım yaklaşımımızla birleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan da zeytin dikiminin sadece bir uygulama faaliyeti olmadığını aynı zamanda öğrencilerin tarımsal üretimin tüm aşamalarını deneyimlemesini, araştırma kapasitelerinin güçlendirilmesini ve bölgesel zeytin yetiştiriciliğine bilimsel katkı sağlayacak bir adım olduğunu kaydetti.