        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulama Bahçesi'nde zeytin fidanı dikildi

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Uygulama Bahçesi'ndeki 5 dönümlük alana zeytin fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:53 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:57
        Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulama Bahçesi'nde zeytin fidanı dikildi
        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Uygulama Bahçesi'ndeki 5 dönümlük alana zeytin fidanı dikildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MAÜ Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinin öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılımıyla 5 dönümlük alana, "Gemlik" ve "Arbequina" çeşidi zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitelerinin Mezopotamya'nın kadim tarımsal kimliğini bilimsel yaklaşımla buluşturan bir vizyona sahip olduğunu belirtti.

        Zeytin dikiminin hem bölgesel kalkınmaya hem de akademik üretkenliğe hizmet eden örnek bir proje olduğunu ifade eden Özcoşar, "Öğrencilerimizin sahada aktif rol aldığı bu çalışmalarla, tarım bilimlerinde uygulama kapasitemizi artırıyor, bölgenin potansiyel ürünlerinin geleceğe taşınmasına katkı sunuyoruz. Üniversite olarak bu kadim toprakların ruhunu, bilimsel kurum kültürümüz ve yenilikçi tarım yaklaşımımızla birleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan da zeytin dikiminin sadece bir uygulama faaliyeti olmadığını aynı zamanda öğrencilerin tarımsal üretimin tüm aşamalarını deneyimlemesini, araştırma kapasitelerinin güçlendirilmesini ve bölgesel zeytin yetiştiriciliğine bilimsel katkı sağlayacak bir adım olduğunu kaydetti.

        Doğan, sürdürülebilir tarım, yeni çeşitlerin adaptasyonu ve uygulamalı eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

