        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin 1969-Bursaspor maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor ile Bursaspor arasında oynanacak 14. hafta maçına deplasman takımın taraftarı alınmayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 21:17 Güncelleme: 03.12.2025 - 21:17
        Mardin İl Spor Güvenlik Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 2025–2026 sezonunda kentte gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek tüm sportif müsabakaların sağlıklı, güvenli ve uluslararası kurallara uygun şekilde yapılmasının sağlaması amacıyla gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda 6 Aralık Cumartesi günü Kızıltepe Stadyumunda oynanacak Mardin 1969 Spor-Bursaspor futbol müsabakasıyla ilgili güvenlik tedbirleri değerlendirmesi ve yapılan risk analizleri sonucunda misafir takım taraftarının stada alınmamasına karar verilmiştir. Kamu düzeninin korunması ve sporun centilmenlik ruhu içerisinde sürdürülebilmesi için alınan bu karara vatandaşlarımızın hassasiyetle uyması önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

