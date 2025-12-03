Mardin 1969-Bursaspor maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor ile Bursaspor arasında oynanacak 14. hafta maçına deplasman takımın taraftarı alınmayacak.

Mardin İl Spor Güvenlik Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 2025–2026 sezonunda kentte gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek tüm sportif müsabakaların sağlıklı, güvenli ve uluslararası kurallara uygun şekilde yapılmasının sağlaması amacıyla gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 6 Aralık Cumartesi günü Kızıltepe Stadyumunda oynanacak Mardin 1969 Spor-Bursaspor futbol müsabakasıyla ilgili güvenlik tedbirleri değerlendirmesi ve yapılan risk analizleri sonucunda misafir takım taraftarının stada alınmamasına karar verilmiştir. Kamu düzeninin korunması ve sporun centilmenlik ruhu içerisinde sürdürülebilmesi için alınan bu karara vatandaşlarımızın hassasiyetle uyması önemle rica olunur."