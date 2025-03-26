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        Dicle Elektrik, şebekeye kaçak için müdahale eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

        Dicle Elektrik, elektrik şebekesine kaçak için müdahale eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:48
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        Dicle Elektrik, şebekeye kaçak için müdahale eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
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        Dicle Elektrik, elektrik şebekesine kaçak için müdahale eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Türkmen Deresi mevkisinde M.Ö'nün kaçak bağlantı kurmak için gizlice trafo binasına girdiği, taş kırma eleme işlemleri için yüksek oranda enerji tüketen konkasör şantiyesinin borç nedeniyle kesilen elektriğini kaçak yollarla yeniden bağladığı belirtildi.

        Bunun üzerine dağıtım şebekesini uzaktan kontrol eden ve arızalara anında müdahale edilmesini sağlayan SCADA sisteminin uyarı verdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şahsın güvenlik kameralarına yansımasıyla bölgeye elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’in arıza ekibi, müdahale etmek üzere olay yerine yönlendirildi. Kaçak bağlantı nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gidermek isteyen ekip şefi Y.B, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaralandı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Y.B, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Hastanede tedavisi devam eden Y.B. hayati tehlikeyi atlattı."

        Söz konusu konkasör şantiyesinin borcunun 20 milyon liraya ulaştığını, bu nedenle daha önce yönetmeliklere uygun 5 kez elektriğinin kesildiği, her defasında kimliği belirlenemeyen kişilerin trafo binasına anahtar kırmak veya uydurmak suretiyle gizlice girerek yeniden elektrik bağlantısını yaptığı ifade edilen açıklamada, elektrik şebekesine yasal olmayan yolla müdahale ederek şirket çalışanının ağır şekilde yaralanmasına neden olan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu vurgulandı.

        Açıklamada, yetkisiz kişilerin elektrik şebekesine müdahale etmesinin can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekilerek, bu nedenle pano ve trafolardan uzak durulması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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