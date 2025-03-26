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        Mardin'de bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapılıyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:41
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        Mardin'de bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapılıyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapmasını sağlamak amacıyla mezarlıklara yönelik çalışmaları 10 ilçede sürdürüyor.

        Ekipler, mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve temizlik yaparken, bayram hazırlıkları çerçevesinde yabani ot biçme, yolları temizleme, çöpleri toplama, haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama, ağaç budama ve genel temizlik işlemleri gibi kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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