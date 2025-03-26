Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri iftarda buluştu
Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu Fuar alanında düzenlenen "Kardeşlik İftar Programı"na Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Müftüsü Enver Türkmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Deyrulzafaran Manastırı Başrahibi Gabriel Akkurt, Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel, Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Adnan Sağlamoğlu, Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk, Süryani Katolik Cemiyeti Başkanı Ferit Özaltın ve Ezidi kanaat önderi Binno Demir katıldı.
Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Vali Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, Ramazan ayı dolayısıyla kentin 10 ilçesinde vatandaşların yoğun katılımı ile kardeşlik sofralarını kurduklarını söyledi.
Merkez Artuklu ilçesinde de yaklaşık 5 bin vatandaşın katılımıyla kardeşlik sofrasını oluşturduklarını aktaran Akkoyun, kentin sevgi ve kardeşliğin şehri olduğunu belirtti.
Mardin'in yüzyıllardır farklı etnik yapıda farklı din ve inançlara sahip insanların bir arada huzur içinde kardeşçe yaşadığı dünyaya örnek şehirlerden biri olduğunu ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:
"Bizler de bu güzel emaneti, sevgiyi saygıyı pekiştirerek gelecek nesillere daha güçlü aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Toplumumuzun her kesiminden kardeşlerimiz bu kardeşlik sofrasına eşlik etti. Burada sağ olsunlar Süryani, Ezidi kardeşlerimiz var. Mardin'in bu güzelliğine daha da güzellik katmak için gayret ediyoruz. Hristiyan kardeşlerimizin önemli günlerinde bizler de kendilerini ziyaret ediyoruz, sevinçlerine ortak oluyoruz. Onlar da aynı şekilde bizim sevinçlerimizi ortak oluyorlar. Örnek alınması gereken bir durum."
Bölgede sağlanan huzura dikkat çeken Akkoyun, birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.
Ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Akkoyun, "Gazze'de İsrail zulmü altında kardeşlerimiz var. Onların da kurtuluşuna vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Enver Türkmen de Müslüman vatandaşların yanında Süryani cemaatinin önderleriyle aynı iftar sofrasında bir araya geldiklerini söyledi.
Güzel bir kardeşlik ve dayanışma ortamını sergilendiğine dikkat çeken Türkmen, "Bu sadece Mardin'e değil, ülkemize ve bütün dünyaya örnek olacak güzel bir ortam." dedi.
- "Bu güzel sofra, Türkiye'mize en güzel örneği teşkil etmekte"
Başpapaz Akyüz de Ramazanın zengin ve güzel sofrasına katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Birliktelikten çok duygulandığını kaydeden Akyüz, şunları aktardı:
"Özellikle bizlere bir yemek hazırlanması bizler için apayrı bir ayrıcalık oldu. Çok mutluyuz. Bu güzel sofra, Türkiye'mize en güzel örneği teşkil etmektedir. Mardin'de öteden beri insanlar birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaktadır. Bundan da çok mutluyuz. Kardeşliğin devam etmesi için sürekli duacıyız."
Ezidi kanaat önderi Demir de İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ettiklerini, tutulan oruçlarını kabul olmasını dilediklerini anlattı.
Türkiye'nin her yönüyle büyük bir devlet olduğunu belirten Demir, şöyle dedi:
"İman sahibi bir devletiz. Bu toprak hepimizin imanı. Bu devletimize kimse çıt diyemez. Müslüman, Hristiyan, Ezidi hangi din ve mezhepten ise Türk vatandaşıdır. Son damlaya kadar da yeminliyiz, ay yıldızın altında canımızı vereceğiz."
Başrahip Akkurt da birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Diller ve Dinler Korosu da ilahi ve ezgiler seslendirdiği programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, gazi ve şehit yakınları, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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