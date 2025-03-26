Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri iftarda buluştu

Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu Fuar alanında düzenlenen "Kardeşlik İftar Programı"na Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Müftüsü Enver Türkmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Deyrulzafaran Manastırı Başrahibi Gabriel Akkurt, Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel, Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Adnan Sağlamoğlu, Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk, Süryani Katolik Cemiyeti Başkanı Ferit Özaltın ve Ezidi kanaat önderi Binno Demir katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, Ramazan ayı dolayısıyla kentin 10 ilçesinde vatandaşların yoğun katılımı ile kardeşlik sofralarını kurduklarını söyledi.

Merkez Artuklu ilçesinde de yaklaşık 5 bin vatandaşın katılımıyla kardeşlik sofrasını oluşturduklarını aktaran Akkoyun, kentin sevgi ve kardeşliğin şehri olduğunu belirtti.

Mardin'in yüzyıllardır farklı etnik yapıda farklı din ve inançlara sahip insanların bir arada huzur içinde kardeşçe yaşadığı dünyaya örnek şehirlerden biri olduğunu ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bizler de bu güzel emaneti, sevgiyi saygıyı pekiştirerek gelecek nesillere daha güçlü aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Toplumumuzun her kesiminden kardeşlerimiz bu kardeşlik sofrasına eşlik etti. Burada sağ olsunlar Süryani, Ezidi kardeşlerimiz var. Mardin'in bu güzelliğine daha da güzellik katmak için gayret ediyoruz. Hristiyan kardeşlerimizin önemli günlerinde bizler de kendilerini ziyaret ediyoruz, sevinçlerine ortak oluyoruz. Onlar da aynı şekilde bizim sevinçlerimizi ortak oluyorlar. Örnek alınması gereken bir durum."

Bölgede sağlanan huzura dikkat çeken Akkoyun, birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Akkoyun, "Gazze'de İsrail zulmü altında kardeşlerimiz var. Onların da kurtuluşuna vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.