Mardin'de su kuyusuna düşen kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde su kuyusuna düşen kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde su kuyusuna düşen kişi yaralandı.
Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Ömer A. (60), bir anda dengesini kaybederek evinin yanında bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, Ömer A'yı kuyudan çıkardı.
Yaralanan Ömer A, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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