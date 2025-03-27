Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 AL 0291plakalı otomobil, Ömerli ilçesine bağlı kırsal Çınaraltı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Abdulbari Ö. (54), Nusrettin Ö. (54) ve Mehmet Salih Ö. (52) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.