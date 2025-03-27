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        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:54 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:56
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 AL 0291plakalı otomobil, Ömerli ilçesine bağlı kırsal Çınaraltı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki Abdulbari Ö. (54), Nusrettin Ö. (54) ve Mehmet Salih Ö. (52) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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