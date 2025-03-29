Mardin'de bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada, İ.A. (30) ağır yaralandı.
Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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