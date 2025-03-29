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        Mardin'de bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:54 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:54
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        Mardin'de bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, İ.A. (30) ağır yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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