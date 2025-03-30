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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:51
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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, on bir ayın sultanı ramazanı geride bırakarak Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

        Bayramların, bir arada olmanın huzurunun hissedildiği, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Bu mübarek günlerde, gönüllerimizi sevgiyle, sofralarımızı bereketle doldurmaya ve bunu etrafımızla paylaşmaya gayret etmeliyiz. Aynı zamanda bugünlere erişmemizde emekleri olan kıymetli büyüklerimizin hayır dualarını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşmalı, millet olarak bağlarımızı güçlendirmeli ve manevi değerlerimizi yüceltmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin, Ramazan Bayramı'nı kutluyor; bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum."

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