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        Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu

        Mardin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani din adamları ve vatandaşlar da katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:50
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        Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu
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        Mardin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani din adamları ve vatandaşlar da katıldı.

        Farklı dil ve dinden vatandaşların yıllarca huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'de bayramlaşma programı düzenlendi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Müftüsü Enver Türkmen, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez, Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel, Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Adnan Sağlamoğlu, Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk, Süryani Katolik Cemiyeti Başkanı Ferit Özaltın ile Süryani cemaati mensupları da katıldı.

        - "Dünyaya örnek bir görüntü"

        Programa katılanların bayramını kutlayan Vali Akkoyun, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

        Mardin'de farklı inanç ve kültürden vatandaşlarla bir arada Mardin'e yakışır şekilde bayramı kutladıklarını ifade eden Akkoyun, "Mardin sevgi ve kardeşlik şehridir. Bu sevgi ve kardeşlik yüzyıllardır bu topraklarda yaşandı, yaşatıldı. Bizler de bugün bu sevgi ve kardeşliği daha da güçlendirerek inşallah gelecek nesillere emanet edeceğiz. Metropolitimiz, İl Müftümüz kıymetli misafirlerimiz bugün bayramlaşma programımızdaydı. Bu görüntü aslında dünyaya örnek bir görüntü." dedi.

        Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Akkoyun, "Rabbim Ramazan Bayramı'nı zulüm gören tüm Filistinlilerin de kurtuluşuna vesile kılar inşallah." ifadesini kullandı.

        - "Hep beraber kutluyoruz"

        Metropolit Özmen de diğer bayramlar gibi Ramazan Bayramı'nı da hep birlikte kutladıklarını belirtti.

        Müslümanların ramazan ayı orucunu, Süryanilerin de Paskalya Bayramı orucunu tuttuğunu ifade eden Özmen, şunları söyledi:

        "Beraber oruç tuttuk, bugün de Ramazan Bayramı ve hep beraber kutluyoruz. Nisan ayında da Paskalya Bayramı'nı hep beraber yine sevginin, dayanışmanın simgesi Mardin'de kutlayacağız."

        Bütün vatandaşların bayramını içten dileklerle kutladıklarını belirterek, bayramın güzelliklere, esenliğe vesile olmasını dileyen Özmen, şöyle konuştu:

        "(Bayramın) Özellikle Orta Doğu'daki barışa katkı sunmasını diliyorum. Mardin'den bu barışı ve esenliği herkese yayacağız. Herkes bu esenlikten, bu barıştan ve güzelliklerden nasibini alsın."

        İl Müftüsü Enver Türkmen de bayramın kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin devamına vesile olmasını temenni ederek, "Mardin önceden beri kardeşliği fiilen yaşayarak göstermiş bir şehir. Bu güzel kardeşlik örneği umarız herkese örnek olur." diye konuştu.

        Vali Akkoyun ve beraberindekiler daha sonra Sanat Akademisi bahçesinde geri dönüşüm atıklarından yapılan eserlerden oluşan sergiyi gezdi.

        Programa, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, gaziler ve şehit yakınları, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

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