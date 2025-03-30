Mardin Midyat'ta farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu

Mardin'in Midyat ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Süryani ve Ezidi din adamlarının da katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Midyat Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programda, Müslüman, Süryani ve Ezidi din adamları bir araya geldi, bayramlaştı.

Bayramlaşma programına, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Kurmay Albay Yasin Demiraylar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş, Ezidi inancı temsilcileri, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.