Mardin'de yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti
Mardin'in Derik ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban yaşamını yitirdi.
Mardin'in Derik ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çoban yaşamını yitirdi.
Kırsal Çadırlı Mahallesi'nde küçükbaş hayvanları otlatan Vedat Çakıl'a (27) yıldırım çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çakıl'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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