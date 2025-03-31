AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Yıldızoğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı

Mardin'de AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldızoğlu, mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Ramazan ayının manevi huzurunu geride bırakırken, bayramın bereketini hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldızoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca büyük dayanışma ve yardımlaşmayı hep birlikte yaşadık. İlçemizde, mahalle, sokak ve hanelerimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Kadın ve gençlik kollarımızın da büyük emekleriyle iftara beş kala, hane ziyaretleri, esnaf ve sivil toplum kuruluş ziyaretleri gibi birçok programı gerçekleştirerek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Gönül dünyalarında hoş bir seda bırakmak, Allah'ın rızasına mazhar olabilmek için çabaladık. Rahmet ayının bereketini muhabbetle, sevgi ve umutla sonuna kadar idrak etmeye çalıştık. Mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın da sevincini hep birlikte yaşıyoruz. İlçe halkımızın, Mardin'in ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."