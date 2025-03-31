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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 18:46 Güncelleme: 31.03.2025 - 18:46
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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Nusaybin-Midyat kara yolu Beyazsu mevkisinde, plakası ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan Derya K. (50), Sibel E. (24), Baran K. (6) ve Aram K. (4) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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